Луценко отстранил от должностей 2 милицейских чина, которые его обманули

Начальник Запорожского областного Управления внутренних дел Александр ШМИТЬКО, начальник Управления по борьбе с экономической преступностью Николай КУЛИТКА, а также начальник Заводского райотдела милиции и начальник отдела по борьбе с экономической преступностью данного райотдела отстранены от занимаемых должностей на период проведения в отношении их служебного расследования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, поводом для отстранения и начала проведения служебного расследования стала ситуация, выявленная ГУБОП Украины в Запорожье на промполигоне Балка Средняя.

«Как заявил Ю.ЛУЦЕНКО, назначая на должность начальников областных УВД, он обозначал каждому из них приоритет. «Для Запорожской области это было невозобновление схем промышленной разработки на территории Балки Средней», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что на протяжении нескольких месяцев он интересовался у начальника Запорожского облУВД, насколько удалось достичь данной цели, и получал положительный ответ. В тоже время, сказал министр, Главком УБОП было установлено обратное.

В связи с этим было принято решение об отстранении А.ШМИТЬКО и проведения служебного расследования в отношении него и еще трех руководителей подразделений Запорожской милиции.

«Это круг лиц, которые подозреваются в покрывании деятельности в Балке Средней. Служебное расследование будет проводиться в течение месяца. По его результатам данные подозрения подтвердятся либо будут опровергнуты, на основании чего будут приняты кадровые решения», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

На время проведения служебного расследования и.о. главы Запорожского облУВД назначен первый заместитель руководителя облУВД Иван ПАЗЫНИЧ.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье пресечена незаконная добыча металла на шлаковых отвалах, ежемесячно прибыль дельцов составляла от 2 до 5 млн. долларов.

По данным Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, работники ГУБОП провели спецоперации по противодействию незаконному промыслу на шлаковых отвалах ОАО «Запорожсталь» и ОАО «Днкпроспецсталь» в районе Средней Балки Вильнянского района Запорожской области.

За одни сутки проверки - 19 июня - за незаконный промысел было задержано более 60 человек, которые за денежное вознаграждение с использованием техники нелегально добывали скраб и лом черных и цветных металлов. Среди них несовершеннолетние, ранее осужденные, а также лица, находившиеся в розыске.