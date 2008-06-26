Новый украинский посол отметился в МИД России

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Российской Федерации Константин ГРИЩЕНКО сегодня вручил копии верительных грамот статс-секретарю - заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Григорию КАРАСИНУ.

Об этом сообщает Департамент информации и печати МИД РФ.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены наиболее актуальные вопросы повестки дня российско-украинского сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны К.ГРИЩЕНКО Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в России.