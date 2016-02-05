Соболев анонсировал заседание совета коалиции: обсудят действия правительства на 2016 год и изменения в составе Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев, комментируя результаты встречи Совета коалиции с Яценюком.

Он отметил: “В понедельник продолжится откровенный разговор, который сегодня началась”.

Он добавил, что Совет коалиции в понедельник планируется на 15:00.

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Соболев отметил, что фракции коалиции хотят услышать план действий правительства на 2016 год. Он отметил, что целесообразно было бы, чтобы правительство подготовило кардинальные изменения в бюджет, "потому что вы прекрасно понимаете, что программа действий правительства на этот год, это и есть бюджет — там вы все найдете, какое отношение к пенсионерам, какое отношение к бизнес-среде, какое отношение к олигархам, что будет с налоговой системой, что будет с армией".