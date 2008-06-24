В БЮТ говорят, что Ющенко идет на поводу у Ахметова

“Кучма отдыхает с теми полномочиями, которые имеет Ющенко. Это узурпация власти одним лицом. Европа нет имеет влияния на Президента Украины, кроме России. Президент идет на поводу Ахметова и Партии регионов, в обмен на поддержку его на второй президентский срок на Востоке Украины”. Об этом 24 июня заявил журналистам Ивано-Франковщины во время пресс-конференции народный депутат Украины от фракции БЮТ Дмитрий Шлемко, сообщает ZIK.

По его словам, не случайно Онопенко (Василий Онопенко – глава Верховного суда Украины – ред.) заявил о государственном перевороте, Президент хочет прибрать к своим рукам суды.

Также нардеп Шлемко отметил, что Президент ветирует все антиинфляционные законы правительства Юлии Тимошенко. Мол, 30 миллиардов нынешних поступлений в государственный бюджет ему мало, нужно 40.

На вопрос представителей СМИ, не является ли это платой Юлии Владимировне за одиозный закон о Кабмине, за который она в свое время проголосовала, наперекор партнерам из “Нашей Украины“, Дмитрий Шлемко отметил: «Это был наш мужественный поступок в 2004 году. Мы проголосовали за данный закон, продемонстрировав свою открытость. Это своего рода расплата. Кабмин бесправен, он подчинен всем, даже СНБО».