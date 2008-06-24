Тимошенко опять зовет на ковер 6 губернаторов и Черновецкого

На завтра во время заседания Кабмина опять запланирован отчет глав местных госадминистраций “о деятельности, направленной на обеспечение ценовой стабильности и погашение задолженности по выплате заработной платы работникам в отраслях экономики”. Как сообщает, Урядовый портал отчет “нерадивых” чиновников, пятерых из которых Юлия ТИМОШЕНКО еще 17 июня готовила на «заклание» из-за высокой инфляции в их областях, стоит пунктом первым в повестке дня заседания Кабинета министров.

В этот раз получать в Секретариате Президента разрешение на поездку к Тимошенко предстоит шестерым губернаторам: Виктору БОНДАРУ - главе Днепропетровской облгосадминистрации, Владимиру ЛОГВИНЕНКО - главе Донецкой облгосадминистрации, Юрию ЗАБЕЛЕ – руководителю Житомирской ОГА, Ивану ГАВЧУКУ – главе Хмельницкой облгосадминистрации, Александру СТАРУХУ - временно исполняющему обязанности главы Запорожской облгосадминистрации, Николаю ЛАВРИКУ - врио головы Сумской облгосадминистрации и Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ – главе Киевской городской госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, правительство еще 11 июня планировало заслушать глав Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областных государственных администраций относительно причин, которые привели к самому высокому уровню инфляции в этих регионах.

Однако Секретариат Президента заявил, что губернаторы не будут принимать участия в заседании Кабмина 11 июня, поскольку это не согласовано с Президентом.