Тимошенко пригласила 5 губернаторов на заклание?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра ожидает на заседание Кабинета министров губернаторов областей, где в мае зафиксированы наихудшие показатели инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам.

«Все приглашения направлены, все материалы переданы. На завтра мы ожидаем на заседание правительства тех 5 губернаторов, которые продемонстрировали наихудшие показатели своей работы по борьбе с инфляцией», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правительство планировало заслушать председателей Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областных государственных администраций относительно причин, которые привели к наивысшему уровню инфляции в этих регионах, еще 11 июня.

Однако Секретариат Президента заявил, что губернаторы не будут принимать участие в заседании Кабмина 11 июня, поскольку это не согласовано с Президентом.