Ющенко: мы ведем политику, которая отвечает целям и принципам НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью португальской газете «Publico».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, среди тем, затронутых в ходе разговора, – проблемы евроатлантической и европейской интеграции Украины, в частности, перспективы ее присоединения к Плану действий по членству в НАТО в декабре этого года и ожидания от сентябрьского саммита Украина – ЕС, украинско-российские отношения.

Говоря о неизменности евроатлантического курса Украины, Президент заявил: «Мы ведем политику, которая отвечает приоритетам, целям и основам политики Североатлантического Альянса».

В.ЮЩЕНКО также выразил уверенность, что членство Украины в НАТО больше всего отвечает национальным интересам государства и в любом случае не является «политикой против кого-то».

Интервью провела корреспондент газеты Дулсе ФУРТАДУ, оно опубликовано в номере от 24 июня.