Пилипишин отказался от Киевсовета

Первый номер избирательного списка Блока Литвина на досрочных выборах в Киеве, председатель Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН отказался от мандата депутата Киевсовета.

Об этом УНИАН сообщила председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК.

По ее информации, соответствующее заявление от В.ПИЛИПИШИНА, в котором он добровольно отказывается работать в Киевсовете, поступило в комиссию в пятницу, 20 июня – в последний день, который дается кандидатам в депутаты для определения, где им работать.

Г.БИЛЫК отметила, что согласно с действующим законодательством вместо В.ПИЛИПИШИНА в ближайшее время будет зарегистрирован следующий в избирательном списке кандидат в депутаты. Однако точной даты, когда именно состоится заседание по данному вопросу, пока не определено.

Справка УНИАН. Следующей в избирательном списке от Блока Литвина в Киевсовет является Елена ОВРАМЕНКО – член Народной партии, гендиректор ООО «Колосок». Всего от Блока Литвина в Киевсовет прошли 11 депутатов.