Томенко: украинцам не нравится коалиция БЮТ и НУНС (опрос)

Подавляющее большинство граждан Украины (62,9%) считает, что нынешняя парламентская коалиция работает в основном неэффективно.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН пресс-службой народного депутата Николая ТОМЕНКО результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного 6-15 июня „Українським демократичним колом” по заказу Института политики.

Положительно деятельность парламентской коалиции оценили лишь 18,2% опрошенных. 40,2% граждан убеждены, что в ближайшее время коалиция распадется, 22,2% считают, что нынешнее парламентское большинство просуществует до конца года.

В то же время коалицию в составе Партии регионов, НУ-НС и Блока Литвина поддерживают 23,5%, не поддерживают 50,2% опрошенных. Коалицию между БЮТ и Партией регионов поддерживают 18,6%, не поддерживают 59,2%.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, казалось бы, что в этой ситуации общество могло бы поддержать радикальный вариант развития событий - внеочередные парламентские выборы, однако за такую идею высказались лишь 16,5% граждан.

По мнению Н.ТОМЕНКО, в возникновении такой ситуации виновато как общество, так и политики. „Политики в своих дискуссиях не предлагают четких, понятных и конструктивных вариантов выхода из политического кризиса. А общество, устав от непродуктивной украинской политики, становится все более апатичным. Образно можно охарактеризовать эту ситуацию так: парламентский конфликт умноженный на общественную апатию равняется системному политическому кризису в государстве”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

А это, по его словам, означает, что выйти из этого системного кризиса нельзя одним простым решением. „Выход должен предусматривать системные меры и совместные действия как власти, так и оппозиции. А отсюда – неминуемый политический переговорный процесс между ключевыми политическими игроками с целью разработки плана совместных действий и отказ от публичных взаимных обвинений и ультиматумов”, - убежден Н.ТОМЕНКО.

Результаты соцопроса также показали, что большинство граждан Украины (68,9%) считает: все, что происходит сегодня в государстве, идет в неправильном направлении, и только 11,1% граждан считают, что все происходит в правильном направлении.

"Сегодня общество не верит в эффективность и продолжительность нынешней коалиции между БЮТ и НУ-НС. В то же время граждане не видят позитивного будущего и в других вариантах коалиций”, - отметил Н.ТОМЕНКО.