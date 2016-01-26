БПП не видит необходимости переписывать коалиционное соглашение

Об этом сообщает пресс-служба БПП.

«Фракция приняла решение... (Разве) у нас коалиция менялась, кто-то вышел, кто-то пришел? Поэтому никто переписывать коалиционное соглашение не будет», — пояснил депутат позицию БПП после заседания фракции в понедельник, 25 января.

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В то же время в БПП не возражают против внесения дополнений в документ.

«Если кто-то хочет дополнить коалиционное соглашение, то давайте создадим рабочую группу по его дополнению, а не переписыванию или изменениям», — отметил Ризаненко.

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