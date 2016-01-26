БПП не видит необходимости переписывать коалиционное соглашение
10:52, 26 января 2016Политика
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Фракция «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде не видит необходимости в переписывании коалиционного соглашения.
БПП не понимает, зачем переписывать коалиционное соглашение / solydarnist.org
Об этом сообщает пресс-служба БПП.
«Фракция приняла решение... (Разве) у нас коалиция менялась, кто-то вышел, кто-то пришел? Поэтому никто переписывать коалиционное соглашение не будет», — пояснил депутат позицию БПП после заседания фракции в понедельник, 25 января.
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В то же время в БПП не возражают против внесения дополнений в документ.
«Если кто-то хочет дополнить коалиционное соглашение, то давайте создадим рабочую группу по его дополнению, а не переписыванию или изменениям», — отметил Ризаненко.
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