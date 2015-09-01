Фракция Ляшко вышла из коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в комментарии журналистам лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

«Вчера в парламенте была создана фактически новая коалиция с участием Партии регионов», - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что фракция Радикальной партии «не видит возможным далее находиться в коалиции, которая фактически была уничтожена вчера руками президента Порошенко, председателя Верховной Рады Гройсмана, которые, вопреки позиции большинства фракций коалиции, внесли в парламент вопрос изменений в Конституцию и как следствие - смерти на площади перед Верховной Рады, это кровавые провокации, в результате которых пострадали сотни людей».

Читайте такжеЛяшко назвал решение КС относительно изменений в Конституцию незаконным

Также Ляшко отметил, что фракция Радикальной партии «не считает возможным находиться в коалиции, которая не способна проводить курс на повышение уровня жизни людей, на решение социальных проблем людей, в результате деятельности которой фактически сегодня мы имеем реванш банды Януковича, мы фактически сегодня имеем новую коалицию в Верховной Раде».

«Поэтому от имени фракции Радикальной партии я сообщаю о нашем решении о выходе из коалиции. Мне очень тяжело, мне очень жаль сообщать об этом решении, но мы вынуждены это сделать...», - подчеркнул Ляшко.