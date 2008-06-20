Сивульский намекает, что Ющенко и Стельмах "уничтожают страну"

Руководитель Главного контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ обвиняет председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА в раскручивании инфляции в первом квартале 2008 года.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Я обвиняю СТЕЛЬМАХА в раскручивании инфляции в первом квартале, так как он допустил рост денежной массы в первом квартале большими темпами, чем было в 2007 году, и именно он должен взять на себя ответственность за инфляцию», - заявил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

По данным Н.СИВУЛЬСКОГО, за первый квартал 2008 года объем денежной массы увеличился на 8,5% - до 429,2 млрд грн., в то время как за аналогичный период 2007 года – на 8,1% и к концу года ее объем был 396,2 млрд грн. (в начале 2007 г. - 256,2 млрд грн.).

«Так какую антиинфляционную политику проводил Нацбанк? Ничего подобного, он разгонял денежную массу – он ее (инфляцию – УНИАН) накручивал. Вот кто виновен в инфляции – Нацбанк и его руководитель, который допустил колоссальный прирост денежной массы», - подчеркнул Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Он высказал предположение, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прекрасно знает реальные причины инфляции. «Виктор Андреевич был лучшим банкиром в свое время, так что, он не знает, что является причиной инфляции в стране? Не знает, где рычаги влияния на инфляцию лежат? - Знает. Он знает, что деньги появляются через банковскую систему», - заявил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

При этом он напомнил, что В.СТЕЛЬМАХ в свое время заявил, что подняв зарплаты и пенсии премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО «сорвала потребительский рынок». «Это звучало с трибуны Верховной Рады из уст главного банкира, а потом в этот же день вечером это подхватил Виктор Андреевич ЮЩЕНКО, после СТЕЛЬМАХА», - отметил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Он также отметил, что только с апреля темпы роста денежной массы в Украине упали. Объясняя причины этого, он заявил: «Для внутреннего пользования можно, конечно, кормить нас байками, что это правительство виновато, и делать все, чтобы была как можно больше инфляция, но когда ты банкир, когда тебя знают в мире и когда ты с ними (с коллегами – УНИАН) встречаешься и они тебе говорят, «что ты делаешь, зачем рушишь экономику страны? Если не нравится правительство, ради Бога, снимайте его, но легальным способом, но зачем вы страну уничтожаете?», то приходится реагировать на то, что бесконечно раскручивать инфляционную спираль с стране нельзя. Вы думаете, что там (в НБУ – УНИАН) сидят дурачки, которые не знают, что они делают? Это абсолютно сознательные люди…», - подытожил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Справка УНИАН. В Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту т.г. - 3,1%), в мае т.г. к маю 2007 года - 31,1%. С начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%. Индекс потребительских цен за январь-май 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 25,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-мае т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 6,4%, в мае 2008 года против мая 2007 года - 7,2%.

Рейтинговое агентство Standard&Poor`s снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с уровня ВВ- до уровня В+.

Кроме того, Standard&Poor`s снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в национальной валюте с уровня ВВ до уровня ВВ-. Прогноз рейтингов - стабильный.

Среди причин снижения рейтингов S&P называет недостаточные меры по борьбе с инфляцией.

В апреле т.г. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.