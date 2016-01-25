Корбан: я не давал согласия на отставку с поста главы политсовета УКРОПа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Я думаю, что политсовет соберется еще раз в ближайшее время. Возможно, были какие-то разговоры о том, что технически я сегодня не могу выполнять функции главы политсовета", - сказал Корбан.

"Я не хочу, чтобы у кого-то складывалось ощущение, что я узурпирую власть в партии", - добавил он.

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По его мнению, при выборе лидера партии необходимо исходить из того, у кого из членов партии наивысший рейтинг.

"Поэтому то решение, которое было озвучено, я пока не хочу комментировать... Политсовет должен собраться еще раз и обсудить решение. Письменного своего согласия не давал на отставку с поста главы политсовета", - подчеркнул Корбан.

Как сообщал УНИАН, 23 января председатель Волынского областного совета, член президиума политсовета партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Игорь Палица заявил, что председателем политсовета партии вместо Корбана временно избран Денис Борисенко.