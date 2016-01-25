Корбан: я не давал согласия на отставку с поста главы политсовета УКРОПа

12:28, 25 января 2016
Политика
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Лидер партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадий Корбан заявляет, что не давал согласия на избрание нового председателя политсовета УКРОПа.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Я думаю, что политсовет соберется еще раз в ближайшее время. Возможно, были какие-то разговоры о том, что технически я сегодня не могу выполнять функции главы политсовета", - сказал Корбан.

"Я не хочу, чтобы у кого-то складывалось ощущение, что я узурпирую власть в партии", - добавил он.

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По его мнению, при выборе лидера партии необходимо исходить из того, у кого из членов партии наивысший рейтинг.

"Поэтому то решение, которое было озвучено, я пока не хочу комментировать... Политсовет должен собраться еще раз и обсудить решение. Письменного своего согласия не давал на отставку с поста главы политсовета", - подчеркнул Корбан.

Как сообщал УНИАН, 23 января председатель Волынского областного совета, член президиума политсовета партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Игорь Палица заявил, что председателем политсовета партии вместо Корбана временно избран Денис Борисенко.

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