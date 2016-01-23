Политсовет "УКРОПа" избрал временного председателя, который будет возглавлять его до освобождения Геннадия Корбана из-под ареста

Такое решение было принято сегодня на заседании политсовета "УКРОПа" в Киеве, говорится в заявлении политсилы. "Борисенко избран для выполнения технических функций по обеспечению работы руководящих органов партии в соответствии с ее уставом и требованиями законодательства", - сказано в сообщении. Как сообщил на пресс-конференции по результатам заседания политсовета председатель Волынского областного совета, член политсовета "УКРОПа" Игорь Палица, сейчас из-за политического заключения Геннадий Корбан не имеет возможности выполнять возложенные на него функции, как этого требует устав, так что работа партии парализована.

Читайте такжеКандидаты от "УКРОПа" будут участвовать в выборах во все 10 райсоветов Киева "Временно, на период заключения Геннадия Корбана, пока он не может выполнять свои обязанности, было решено назначить председателем политсовета Дениса Борисенко. После того как Геннадий Корбан докажет свою невиновность и вернется из заключения, это решение будет отменено. Поэтому, если кто-то думает, что заключением Корбана не даст возможности партии работать, – глубоко ошибается!" – сказал Игорь Палица.

При этом он подчеркнул, что Геннадий Корбан остается членом президиума политсовета партии и "УКРОП"будет продолжать борьбу против политических репрессий и за освобождение политика из-под ареста. Сразу после освобождения Геннадия Корбана политсовет переизберет председателя.

Игорь Палица также сообщил, что в ближайшее время состоится съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на выборах в районные советы города Киева и местных советов объединенных территориальных общин, которые состоятся 27 марта 2016 года.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.

15 января Корбана выписали из Института им. Амосова и перевели в следственный изолятор Службы безопасности Украины.

22 января Апелляционный суд Киева перенес на 25 января рассмотрение жалобы на решение Днепровского райсуда о содержании Корбана под стражей.