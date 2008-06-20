Регионалы хотят знать, за чьи деньги Тимошенко летала в Брюссель

Народные депутаты из фракции Партии регионов обращаются в компетентные органы относительно финансовых вопросов, связанных с поездкой премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Иван ПОПЕСКУ (фракция ПР).

Он отметил, что стала известна информация о том, что Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с представителями Европейской народной партии.

Он отметил, что представители фракции Партии регионов будут требовать от компетентных органов ответа на вопрос, находится ли в данное время Ю.ТИМОШЕНКО в отпуске и на какие средства осуществляется поездка, поскольку речь идет не о государственных делах, а о партийных.