Команда Тимошенко следит за Лиссабонским процессом в Европе

Правительство Украины поддерживает ратификацию Лиссабонского соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.

«Наша команда – правительственная команда, партийная команда – внимательно следит и всеми возможными способами поддерживает проведение этого процесса», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что связывает ратификацию Лиссабонского соглашения с переходом ЕС к «новому осмыслению дальнейшего расширения Европы».