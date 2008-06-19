Команда Тимошенко следит за Лиссабонским процессом в Европе
20:40, 19 июня 2008Политика
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Премьер встретилась с Мартенсом
Правительство Украины поддерживает ратификацию Лиссабонского соглашения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейской народной партии Вильфредом МАРТЕНСОМ.
«Наша команда – правительственная команда, партийная команда – внимательно следит и всеми возможными способами поддерживает проведение этого процесса», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она также отметила, что связывает ратификацию Лиссабонского соглашения с переходом ЕС к «новому осмыслению дальнейшего расширения Европы».
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