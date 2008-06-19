Тимошенко и Меркель расцеловались под улюлюканье

Премьер Юлия Тимошенко в рамках участия в саммите Европейской народной партии провела встречу с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", кроме того, Тимошенко провела встречи с председателями правительств Швеции Фредриком Райтфельдтом и Бельгии Ивом Летермом.

Тимошенко также провела короткий разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель прямо во время заседания саммита Европейской народной партии.

По словам очевидцев, Тимошенко и Меркель расцеловались, а фотографы, которые в этот момент присутствовали в зале, своим улюлюканьем попросили их сделать это на бис. Однако политики сделали вид, что не заметили бурной реакции журналистов.