Порошенко: впереди серьезный разговор в коалиции о переформатировании правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции.

«О позиции (относительно) правительства... У нас есть порядок, установленный Конституцией. По Конституции президент не отставляет и не назначает правительство - это дело коалиции. Я думаю, у коалиции впереди очень серьезный разговор, я очень заинтересован в том, чтобы сохранить единство коалиции, но вопрос о формировании правительства - должна быть профессиональная, ответственная и серьезная беседа в коалиции. Президент в данном случае будет лишь принимать предложения коалиции», - сказал президент.

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По словам Порошенко, от коалиции он ожидает совместной командной работы на благо Украины, неуклонного выполнения коалиционного соглашения, «весомых кадровых изменений в Кабинете министров, которые, безусловно должны усилить его потенциал».

От правительства глава государства ожидает обеспечения экономического роста, перехода от «кредитных кислородных подушек» к инвестиционной терапии, активизации реформ на всех направлениях.

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