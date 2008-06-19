В милиции стало модным приглашать на допрос через СМИ - Федур

«Олесь Довгий сегодня дает показания по делу, возбужденному по факту избиения депутатов Киевсовета еще в декабре 2006 года», - сказал, комментируя приглашение секретаря Киевсовета Олеся Довгого в Главное следственное управление МВД Украины, его адвокат Андрей Федур.

По словам Федура, Довгий уже давно дал исчерпывающие показания по этому делу, но оказалось, что у милиции возникли дополнительные вопросы.

В свою очередь адвокат Довгого утверждает, что именно секретарь Киевсовета требует, полного и объективного расследования этого факта и других правонарушений относительно депутатов Киевского городского совета. Федур также подчеркнул, что Довгого пригласили в МВД в качестве свидетеля.

«К сожалению, в последнее время у нашей милиции стало модным приглашать на допрос через средства массовой информации, а не в установленном законом порядке. Создается впечатление, что Довгого вызывают лишь для того, чтобы вызвать, используют дело, относительно которого уже давно нужно было завершить расследование, установить виновных и привлечь их к ответственности, вместо этого делается акцент на том, что секретаря Киевсовета вызывают на допрос», - заметил адвокат, комментируя разглашение этого дела в СМИ.