Черновецкий еще не уволил Кильчицкую

В Киевской городской государственной администрации опровергают слухи об увольнении заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию из отдела кадров КГГА, заявление И.КИЛЬЧИЦКОЙ уйти с должности по собственному желанию есть, однако распоряжение о ее увольнении нет.

“Десять минут назад мы узнавали о наличии распоряжения. Его нет”, - сказал представитель пресс-службы горгосадминистрации.

Вчера отдельные СМИ сообщили, что издано распоряжение об освобождении от должности заместителя председателя КГГА И.КИЛЬЧИЦКОЙ.