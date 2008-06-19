У Тимошенко настаивают на легитимности разрыва с Vanco

Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции подтвердила легитимность разрыва соглашения с дочерней компанией "Vanco".

Такое решение было принято на заседании в среду под председательством первого вице-премьер-министра Александра Турчинова, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Турчинова.

Комиссия "подтвердила выполнение всех требований, связанных с отменой свидетельства о государственной регистрации соглашения между правительством и компанией "Vanco Прикерченская лтд" на пользование шельфом Черного и Азовского морей, о чем было сообщено последней".

Кроме того, на заседании было принято решение ограничить площадь участков нефтегазоносных недр, которые могут предоставляться для привлечения инвестиций.

Также были отработаны другие меры по недопущению воплощения коррупционных схем по отношению к национальным стратегическим ресурсам.

"Несмотря на давление, правительство и дальше будет работать в защиту национальных интересов", – отметил Турчинов, подводя итоги заседания комиссии.

Как известно, президент остановил действие распоряжения Кабмина от 21 мая 2008 года о прекращении соглашения с "Vanco International Ltd." о распределении углеводородов, которые будут добываться в границах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.