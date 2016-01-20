Прокуратура Киевской области вызвала Саакашвили на допрос
Прокуратура Киевской области вызвала на допрос председателя Одесской обладминистрации Михеила Саакашвили для предоставления информации об известных ему коррупционных правонарушениях со стороны работников Киевской таможни.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.
«Процессуальным руководителем прокуратуры Киевской области вызван губернатор Одесской области для предоставления информации об известных ему коррупционных правонарушениях со стороны работников таможни в помещение прокуратуры. Указанный вызов Саакашвили на допрос обусловлен необходимостью получить информацию, которая является важной для следствия», - отмечается в сообщении.
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Прокуратура Киевской области выражает благодарность Саакашвили за предоставленную информацию в отношении высокопоставленных коррупционеров на Киевской таможне, которые, по предварительной информации, получают сверхприбыли путем манипулирования стоимостью растаможивания товаров на различных таможнях Украины, в том числе и функционирования так называемой «ореховой мафии».
Напомним, ранее глава НАБ Артем Сытник заявлял, что обнародованная председателем Одесской областной госадминистрации Михаилом Саакашвили информация о коррупции на госпредприятиях может быть основанием для возбуждения уголовного дела.