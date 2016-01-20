Прокуратура Киевской области вызвала Саакашвили на допрос

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

«Процессуальным руководителем прокуратуры Киевской области вызван губернатор Одесской области для предоставления информации об известных ему коррупционных правонарушениях со стороны работников таможни в помещение прокуратуры. Указанный вызов Саакашвили на допрос обусловлен необходимостью получить информацию, которая является важной для следствия», - отмечается в сообщении.

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Прокуратура Киевской области выражает благодарность Саакашвили за предоставленную информацию в отношении высокопоставленных коррупционеров на Киевской таможне, которые, по предварительной информации, получают сверхприбыли путем манипулирования стоимостью растаможивания товаров на различных таможнях Украины, в том числе и функционирования так называемой «ореховой мафии».

Напомним, ранее глава НАБ Артем Сытник заявлял, что обнародованная председателем Одесской областной госадминистрации Михаилом Саакашвили информация о коррупции на госпредприятиях может быть основанием для возбуждения уголовного дела.