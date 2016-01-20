Прокуратура Киевской области вызвала Саакашвили на допрос

12:43, 20 января 2016
Политика
2494

Прокуратура Киевской области вызвала на допрос председателя Одесской обладминистрации Михеила Саакашвили для предоставления информации об известных ему коррупционных правонарушениях со стороны работников Киевской таможни.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

«Процессуальным руководителем прокуратуры Киевской области вызван губернатор Одесской области для предоставления информации об известных ему коррупционных правонарушениях со стороны работников таможни в помещение прокуратуры. Указанный вызов Саакашвили на допрос обусловлен необходимостью получить информацию, которая является важной для следствия», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеНАБУ просят проверить новые факты коррупции окружения Саакашвили

Прокуратура Киевской области выражает благодарность Саакашвили за предоставленную информацию в отношении высокопоставленных коррупционеров на Киевской таможне, которые, по предварительной информации, получают сверхприбыли путем манипулирования стоимостью растаможивания товаров на различных таможнях Украины, в том числе и функционирования так называемой «ореховой мафии».

Напомним, ранее глава НАБ Артем Сытник заявлял, что обнародованная председателем Одесской областной госадминистрации Михаилом Саакашвили информация о коррупции на госпредприятиях может быть основанием для возбуждения уголовного дела.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter