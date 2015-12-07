Глава НАБ: информация Саакашвили о коррупции может быть основанием для открытия дела

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБ) Артем Сытник. Директор НАБ отметил, что в Одессе на антикоррупционном форуме присутствовал его первый заместитель Гизо Углава.

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«Беспрекословно, насколько мне известно, там было объявлено очень много фактов. В принципе, сообщения в средствах массовой информации, выступления на таких общественных мероприятиях является одним из оснований для внесения данных в Единый государственный реестр досудебных расследований», - подчеркнул Артем Сытник.

Как отметил директор НАБ, по некоторым озвученным в Одессе фактам Бюро уже имеет наработки. «Они также будут вноситься в реестр, а по поводу результатов этого форума - мы запланировали совещание после обеда с моим первым заместителем», - добавил он.

Сытник сказал, что будет рассмотрена вся соответствующая информация и спланирована дальнейшая реакция.

Также он напомнил, что сейчас в Специализированной антикоррупционной прокуратуре есть два прокурора, и в течение дня ожидается назначение еще одного заместителя руководителя Антикоррупционной прокуратуры. В связи с этим Сытник подчеркнул, что «мы не хотим себя утопить сразу в огромном количестве производств, которые мы можем сейчас внести».

Как сообщал УНИАН, 6 декабря председатель Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что из-за коррупционных схем на госпредприятиях Украина ежегодно теряет $5 млрд.