Миграционная служба в первый день оформила свыше 30 новых паспортов в виде ID-карт

Миграционная служба Украины сегодня начала выдачу внутренних паспортов нового образца для 16-летних граждан и уже оформила свыше 30 ID-карт, сообщил глава службы Максим Соколюк на своей странице в Facebook.

«На 13.00 11.01.2016 оформлено уже более 30 новых паспортов (в виде ID) для 16-летних граждан Украины, которые получают паспорт впервые. Бесплатно. Фотографии приносить не нужно», - говорится в сообщении.

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Как сообщил Соколюк, Миграционная служба сегодня ожидала большего наплыва желающих оформить паспорт нового образца. Недостаточную активность молодых украинцев он связывает с началом учебного процесса в школах.

Как сообщал УНИАН, 5 января глава Миграционной службы сообщал, что за 4 года в Украине все паспорта будут заменены на ID-карты.

По его словам, законопроект №3224 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, во исполнение обязательств Украины по либерализации визового режима с Европейским Союзом», который в настоящее время находится в Верховной Раде, должен полностью урегулировать вопрос введения ID-карт. Верховная Рада несколько раз в «сигнальном» голосовании не поддерживала в первом чтении правительственный проект данного законопроекта.

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Законопроектом, среди прочего, предусмотрено введение ID-карт вместо внутренних паспортов гражданина Украины.

Паспорт гражданина Украины нового образца в форме пластиковой карточки будет стоить 100-160 грн без НДС.