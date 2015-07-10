Яценюк анонсировал начало перехода с внутренних паспортов на ID-карты

Об этом он заявил на заседании коллегии МВД в пятницу, когда озвучивал задачи пограничникам и миграционной службе.

Яценюк напомнил, что согласно требованиям ЕС в вопросе становления безвизового режима свыше 20 пограничных пунктов пропуска Украина должна подключить к базам Интерпола уже к сентябрю текущего года, передает Украинская правда.

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"Вы свои задачи знаете. Начиная с того, что в сентябре уже должны быть подключены к базе Интерпола 20 с лишним базовых пунктов пропуска, и заканчивая как выдачей биометрических паспортов, так и переходом на карточку гражданина Украины со следующего года вместо паспортов советского стиля", – сказал он.

"Это реформа безвизового режима и мы должны сделать все, чтобы никто не показал пальцем на Украину из-за невыполнения каких-то технических моментов", – добавил Яценюк.

В свою очередь президент Петр Порошенко, который также присутствовал на коллегии, напомнил, что "львиная доля всех этих мероприятий должна быть сделана до сентября", когда в Украину приедет наблюдательная миссия ЕС по вопросам безвизового режима.