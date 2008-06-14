Ющенко дал министерствам неделю, чтобы приготовить его предложения Кабмину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил министерствам промышленной политики, по чрезвычайным ситуациям, обороны в течение недели сформулировать предложения относительно государственных заказов военно-промышленному комплексу с учетом внесения изменений в закон о бюджете 2008 года.

По словам Президента, он также поручил создать 6 рабочих групп, которые будут прорабатывать предложения конструкторских бюро ВПК.

В.ЮЩЕНКО отметил, что эти рабочие группы должны сформировать тактические перспективы развития оборонной отрасли на 2008, 2009 год.

Президент сообщил, что в течение 10 дней он намерен подать эти предложения на рассмотрение парламента и правительства Украины с целью корректировки бюджета на второе полугодие 2008 года относительно финансирования государственных заказов ВПК.

В.ЮЩЕНКО подверг критике объемы финансирования государственных заказов ВПК, которые в текущем году уменьшились по сравнению с прошлым годом на 200 млн. грн. и составляют 800 млн. грн.