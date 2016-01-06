Филарет: Объединение украинского православия в одну церковь обязательно будет

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«Объединение Украинской православной церкви в одну церковь обязательно будет. Обязательно! И это мы видим уже на деле. Потому что когда возникла УПЦ КП в 1992 году, никто не думал, что эта церковь будет господствующей в Украине. А уже сегодня мы видим, что не Московский патриархат является главной православной церковью в Украине, а Киевский патриархат», - сказал глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, отвечая на вопрос.

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Он заметил: «А почему не Московский патриархат, а Киевский патриархат? Почему не так называемая каноническая, благодатная и признанная всеми? Почему она не является господствующей церковью? А потому, что она не служит этому народу, украинскому. А Киевский патриархат показал, что это украинская церковь. И поэтому и на Майдане он поддержал народ. И когда началась война, то УПЦ КП поддержала и наши ВСУ, и начала собирать средства на помощь нашей армии, и помощь оказывала переселенцам, и тому подобное».

Патриарх Филарет напомнил, что «не был удивлен, когда один из журналистов написал после того, как Михайловский монастырь принял избитых студентов, что сие есть истинная церковь, потому что она служит людям, которые нуждаются в ее помощи». «Поэтому в Украине одна церковь обязательно будет», - подчеркнул глава Церкви.

На уточняющий вопрос о том, «когда это произойдет», Филарет ответил: «Время объединения церквей знает только один Бог».

«Время (объединения церквей) знает только один Бог. А мы знаем, что будет это время. И когда будет, Господь покажет. Но будет это время», - сказал глава УПЦ КП.

Отвечая на вопрос относительно диалога с УАПЦ, поскольку в прошлом году было немало надежд на объединение УПЦ КП и УАПЦ, Филарет отметил: «Это не первый раз. Это, если я не ошибаюсь, четвертый или пятый раз мы доходим до состояния объединения, а потом в последний момент руководство УАПЦ отказывается. И на этот раз мы уже даже назначили день объединительного Собора – 14 сентября 2015 года. Но накануне они отказались от объединения и от созыва Собора». «Почему они отказались? И не первый раз отказались», - отметил Филарет и добавил: «А потому, что они зависимы от Москвы».

По словам Патриарха, «Епископат получает указания от Москвы. Не обязательно непосредственно от патриарха. Есть люди в Украине, которые влияют на УАПЦ, но влияют от имени Московской патриархии». И поэтому, отметил глава УПЦ КП, «с УАПЦ мы отказались вести диалог, потому что он бесплодный».

При этом он подчеркнул, что объединение с этой церковью будет: «Точнее, не объединение, а присоединение. Она присоединится к Киевскому патриархату. В этом тоже нет никаких сомнений».