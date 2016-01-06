В СБУ готовы отпустить всех боевиков, но анонсировать это не будут

Об этом телеканалу "112 Украина" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы всегда выполняли 6-й пункт Минских договоренностей. В этот раз мы в любой момент, в течение нескольких часов готовы передать туда людей, которые совершали преступления против целостности Украины и себя отождествляют с этими так называемыми "республиками", - заявил Тандит.

Он также заявил, что возможное освобождение СБУ анонсировать не будет.

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"Мы не будем анонсировать освобождение. Если говорить о заявлении, или якобы сделанном заявлении так называемого лидера "ЛНР", скажу, праздники, которые начинаются, которые проходят уже, являются поводом для того, чтобы действительно нам, тем, кто называет себя христианами, решить вопрос, в том числе, с освобождением заложников. Я не могу говорить, через сколько часов или дней это произойдет, но мы надеемся, что Россия начнет выполнять 6-й пункт Минских договоренностей", - отметил Тандит.

Советник главы СБУ также рассказал о количестве украинских пленных на территории, контролируемой боевиками.

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"Если говорить об общей цифре, то мы видим места, где точно находятся наши ребята, их 57 человек. Заложниками считаются около 140 наших ребят, при чем, если говорить о Луганске, то кроме военных ребят, которые защищали с оружием в руках целостность Украины, там есть и гражданские, в том числе ваша коллега Маша Варфоломеева", - сообщил он.