В "ЛНР" заявили, что отпустят всех пленных на Рождество
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий дал указание в честь Рождества Христова отпустить военнопленных ВСУ, находящихся в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Об этом говорится в праздничном обращении Плотницкого, передает РИА Новости.
"Именно накануне и в честь Рождества Христова я дал указание: отпустить домой пленных военнослужащих ВСУ, которые находятся на территории ЛНР", - отмечается в его обращении.
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Количество пленных, об освобождении которых принято решение, не уточняется.
Ранее уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что контролируемые Россией боевики при обмене пленными часто отдают Украине полумертвых людей, чтобы снять с себя ответственность за пытки и смерть.