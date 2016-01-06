В "ЛНР" заявили, что отпустят всех пленных на Рождество

Об этом говорится в праздничном обращении Плотницкого, передает РИА Новости.

"Именно накануне и в честь Рождества Христова я дал указание: отпустить домой пленных военнослужащих ВСУ, которые находятся на территории ЛНР", - отмечается в его обращении.

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Количество пленных, об освобождении которых принято решение, не уточняется.

Ранее уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что контролируемые Россией боевики при обмене пленными часто отдают Украине полумертвых людей, чтобы снять с себя ответственность за пытки и смерть.