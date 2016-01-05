На прокурора и следователя ГПУ, показывавших якобы изъятое у Корбана оружие, открыли дело

Как сообщила адвокат Геннадия Корбана Оксана Томчук, расследование начато по заявлению, которое было подано после первого «разоблачительного» брифинга ГПУ, на котором Куценко и Макеев демонстрировали оружие и деньги, которые якобы изъяли у Геннадия Корбана во время обыска. Однако ни оружие, ни деньги не были зафиксированы ни в одном из протоколов обыска, передает пресс-служба партии.

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Кроме того, Оксана Томчук обратила внимание, что видео, которое прокуратура подавала как съемку обыска в доме Геннадия Корбана, на самом деле может касаться совсем другого дела, но отнюдь не дела политика.