Корбан находится на лечении в Институте Амосова - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Корбана Оксана Томчук сообщила журналистам после заседания Апелляционного суда Киева.

"Действительно, я подчеркиваю, он сейчас находится на лечении в Институте Амосова, поскольку после тех издевательств, которые с ним произошли во время судебного заседания (Днепровского районного суда столицы - УНИАН) его состояние ухудшилось", - заявила Томчук.

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Как отметила адвокат, "необходимо сказать, что если стандартный протокол лечения после подобной процедуры предусматривает четыре-пять дней, то мой подзащитный уже находится на лечении более 10 дней".

"Я это именно связываю с теми, давайте называть вещи своими именами, экспериментами, которые над ним проводились в прямом эфире, когда в течение 30 часов он фактически находился без какой-либо надлежащей медицинской помощи в состоянии после операции, поэтому сейчас он проходит лечение", - подчеркнула Томчук.

Адвокат сказала, что может решиться вопрос о повторной операции, поскольку есть еще несколько сосудов, требующих стентирования. Корбану уже провели одну операцию по двойному стентированию, после чего состоялось заседание Днепровского райсуда Киева.