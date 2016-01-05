Корбан находится на лечении в Институте Амосова - адвокат

16:23, 05 января 2016
Политика
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Лидер партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадий Корбан находится на лечении в Институте имени Амосова.

ukrop.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Корбана Оксана Томчук сообщила журналистам после заседания Апелляционного суда Киева.

"Действительно, я подчеркиваю, он сейчас находится на лечении в Институте Амосова, поскольку после тех издевательств, которые с ним произошли во время судебного заседания (Днепровского районного суда столицы - УНИАН) его состояние ухудшилось", - заявила Томчук.

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Как отметила адвокат, "необходимо сказать, что если стандартный протокол лечения после подобной процедуры предусматривает четыре-пять дней, то мой подзащитный уже находится на лечении более 10 дней".

"Я это именно связываю с теми, давайте называть вещи своими именами, экспериментами, которые над ним проводились в прямом эфире, когда в течение 30 часов он фактически находился без какой-либо надлежащей медицинской помощи в состоянии после операции, поэтому сейчас он проходит лечение", - подчеркнула Томчук.

Адвокат сказала, что может решиться вопрос о повторной операции, поскольку есть еще несколько сосудов, требующих стентирования. Корбану уже провели одну операцию по двойному стентированию, после чего состоялось заседание Днепровского райсуда Киева.

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