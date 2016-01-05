Рассмотрение жалобы на решение по делу Корбана перенесли на 13 января
15:37, 05 января 2016Политика
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Апелляционный суд перенес на 13 января рассмотрение жалобы защиты на решение Днепровского райсуда Киева о содержании Корбана под стражей.
Геннадий Корбан / slovoidilo.ua
Апелляционный суд Киева перенес на 13 января рассмотрение жалобы защиты лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья-докладчик Денис Масенко.
13 января заседание суда начнется в 11.00.
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