Рассмотрение жалобы на решение по делу Корбана перенесли на 13 января

Апелляционный суд перенес на 13 января рассмотрение жалобы защиты на решение Днепровского райсуда Киева о содержании Корбана под стражей.

Апелляционный суд Киева перенес на 13 января рассмотрение жалобы защиты лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей. Читайте такжеЗащита Корбана объявил отвод судьям Апелляционного суда Киева Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья-докладчик Денис Масенко. 13 января заседание суда начнется в 11.00.

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