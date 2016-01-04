Адвокат Корбана собирается жаловаться в ЕСПЧ по поводу нарушений во время судебного процесса

Об этом шла речь во время пресс-конференции защитников Геннадия Корбана в УНИАН 4 января, передает пресс-служба партии УКРОП.

Адвокаты отметили, что на процессе по рассмотрению ходатайства прокуратуры об изменении подзащитному меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей их клиент был лишен права на защиту и справедливый суд.

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Адвокат Александр Мирошник отметил, что в профессиональной адвокатской среде действия, которые совершались со стороны суда, обвинения и правоохранителей, вызвали волну возмущения и осуждения.

«Мы призываем все международные институты обратить внимание на такие серьезные, глубинные и системные нарушения прав человека, которые были допущены в суде со стороны прокуроров и суда. Мы призываем дать этим фактам соответствующую правовую оценку. Призываем все международные правозащитные организации вмешаться в этот процесс», – заявил адвокат, подчеркнув, что, допуская такой беспредел со стороны власти, Украина никогда не сможет построить правовое общество.

Правозащитники подчеркнули, что во время последнего судилища в Днепровском райсуде, которое продолжалось почти 30 часов, были зафиксированы многочисленные нарушения прав человека, охраняемых Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод.

Геннадий Корбан фактически подвергался пыткам, когда его принудительно доставили из больницы в суд после перенесенного хирургического вмешательство, а во время судебного заседания он не получал надлежащей медицинской помощи, не имел возможности принять лекарства согласно предписаниям врачей и даже принять пищу.

Кроме того, несмотря на настояния медиков, подзащитный не был госпитализирован. Его адвокатам не давали времени на ознакомление с документами, судья постоянно перебивал защитников и объявлял неоправданные затянутые перерывы. Лидеру УКРОПа искусственно ограничили доступ к медицинской помощи, его жизнь неоднократно ставили под угрозу, сообщили в партии.

"Все эти факты должны получить правовую оценку со стороны международного сообщества и обязательно будут переданы в Европейский суд по правам человека", - подчеркнули в партии.