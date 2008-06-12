Регионалы назвали вероятный состав «коалиции здравого смысла»

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Михаил ПАПИЕВ не исключает переформатирования коалиции, но наиболее вероятным выходом из парламентского кризиса считает досрочные выборы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сообщил украинским журналистам в Брюсселе.

«Есть два легитимных выхода: первый – это переформатирование коалиции, а второй – внеочередные выборы. Нам надо выбирать, каким путем идти», - сказал депутат.

Он отметил, что на сегодняшний день так называемая демократическая коалиция не может быть дееспособной, а соответственно, не может быть дееспособным и правительство.

М.ПАПИЕВ не исключил возможности создания новой коалиции – «коалиции здравого смысла». По мнению депутата, в такую коалицию могут входить большинство депутатов от фракции «Наша Украина – Народная самооборона», фракции Блока Литвина и Партии регионов.

«Я лично поддержал бы, чтобы собрались большинство депутатов от НУ-НС, Блока Литвина и Партии регионов, подписали определенные концептуальные обязательства и правила действий, и если там будет в основе унитарность страны, неделимость и перспективы экономического роста, соблюдение прав человека, то я только поддержу эту коалицию», - сказал М.ПАПИЕВ.

Говоря о возможности создания коалиции между Партией регионов и БЮТ, депутат отметил, что теоретически такой вариант также возможен. «Просто практически представители Блока Юлии Тимошенко, как и сама лидер блока, уже столько некорректных и несправедливых комментариев дали в адрес Партии регионов, что если будут сделаны публичные извинения и люди поймут, что в запале наговорили лишнего, тогда вполне можно садиться за стол переговоров», - сказал М.ПАПИЕВ.

Вместе с тем, по его мнению, досрочные выборы более вероятны, чем переформатирование коалиции.

«Сколько раз представители Партии регионов говорили о необходимости сделать дееспособной Верховную Раду, рассмотреть возможность широкой коалиции, а в ответ мы слышали: да мы с этими никогда, да ну вы что! Поэтому я более вероятным считаю проведение внеочередных выборов», - сказал М.ПАПИЕВ.