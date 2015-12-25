Корбана обследуют в институте Амосова в Киеве

Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

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"Геннадий Корбан едет в больницу имени Амосова для медицинского осмотра - добровольно и без сопровождения работников СБУ. В Киевском городском бюро экспертиза не была проведена - следователи так и не явились, а работники не были готовы проводить обследование", - написала Кравчук.

«Сейчас человек свободен, Геннадий Корбан не ограничен ничем. Он самостоятельно и добровольно отправляется в центр Амосова», – заявила адвокат Оксана Томчук. При этом она подчеркнула, что сейчас Геннадий Корбан имеет законное право сесть на самолет и улететь в Днепропетровск, однако он решил пройти обследование в Киеве.

Другой адвокат Геннадия Корбана, Андрей Богдан, также отметил, что защита ранее неоднократно настаивала на проведении соответствующих медицинских обследований, однако следствие каждый раз отказывало в предоставлении такого разрешения. «Для чего было врываться в помещение, силой вести моего клиента сюда? Фактически, они его сюда привезли, чтобы отпустить», – подчеркнул адвокат.

Вместе с тем, по словам защитников, им только сегодня стало известно о том, что постановление о назначении экспертизы поступило в Бюро судебно-медицинских экспертиз в Киеве лишь вчера, 24 декабря. Следовательно, экспертное учреждение только лишь подготовило ходатайство к экспертам по их привлечению к процедурам. Ходатайства еще не рассмотрены и, фактически, экспертиза до сих пор не назначена.

Сам Геннадий Корбан в настоящее время чувствует себя истощенным, ведь не ел и не спал в течение суток, несмотря на серьезную болезнь, – сообщили адвокаты.

По словам заместителя главного врача института Амосова Александра Берегового, диагностические процедуры будут длиться полтора-два часа.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, около полуночи в квартире лидера партии "УКРОП" в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и СБУ проводили очередной обыск, после чего увезли Корбана в Киев в сопровождении шести машин с автоматчиками.

После ночи в дороге Корбана доставили сначала в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования, а затем в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.