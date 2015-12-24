Суд продлил меру пресечения "свободовцу" Швайке до 23 февраля

Об сообщил этом сам Игорь Швайка на своей странице в Twitter.

«Ходатайство прокурора судья Карабань удовлетворил, продлил исполнение обязанностей до 23 февраля 2016 года», - написал Швайка.

Как сообщал УНИАН, Швайку вместе с другими «свободовцами» обвиняют в организации столкновений возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. После принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные начали штурмовать здание Верховной Рады, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

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По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

10 сентября Печерский суд отпустил Швайку на поруки народных депутатов.

30 сентября Апелляционный суд Киева принял решение содержать Швайку за решеткой до 4 ноября, определив размер залога в более чем 1,2 млн грн. В тот же день залог был внесен.

3 ноября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения члену ВО «Свобода» Швайке до 4 января 2016 года.