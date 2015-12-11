Пропавшие документы с подписями за отставку Шокина нашлись у Портнова

Об этом сам Портнов написал на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующее фото.

Он отметил, что продаст недорого папку с подписными листами за отставку генерального прокурора Украины или выменяет их у него же на хорошее, ранее никому не проданное уголовное дело или на дело, находящееся в стадии предпродажной подготовки, или на свое уголовное дело.

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"Форма расчётов наличная. Самовывоз, стопроцентная предоплата. Прямые поставки. Посредников прошу не тревожить", - говорится в его сообщении.

Объявление.Продам недорого папку с подписными листами за отставку Генерального прокурора Украины или выменяю их у него... Posted by Андрей Портнов on 11 декабря 2015 г.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что у народного депутата Украины Егора Соболева (фракция «Объединения «Самопомич») в сессионном зале Верховной Рады украли папку с документами, где были листы с подписями народных депутатов за отставку Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.