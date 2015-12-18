Прокурор по делу Корбана поставил под сомнение заявление Савченко о взятии лидера УКРОПа на поруки

"Только что прокурор Чиж, беженец из Луганска, наверное политический, после слюнявых реверансов с придыханием в сторону Савченко поставил под сомнение ее заявление о взятии Корбана на поруки", - написал Денисенко на свой странице в Фейсбук.

"Мол, кто его знает - шо это за три бумажки с подписью, ненадлежащим образом оформленые", - пояснил он.

"Блин, Надя, попробуйте докажите из-за московских решеток подлинность своей подписи или тех страниц заявления, где его нет. Потому что прокурватура в них очень сомневаются. Ну что Вы, упаси Боже, не в Вас. Вы, как икона, сидите там спокойно. И, я так понимаю, подольше. А то еще и в суд заявитесь", - добавил Денисенко.