Прокурор по делу Корбана поставил под сомнение заявление Савченко о взятии лидера УКРОПа на поруки
Об этом заявил присутствующий на заседании суда по делу Корбана народный депутат Андрей Денисенко.
"Только что прокурор Чиж, беженец из Луганска, наверное политический, после слюнявых реверансов с придыханием в сторону Савченко поставил под сомнение ее заявление о взятии Корбана на поруки", - написал Денисенко на свой странице в Фейсбук.
"Мол, кто его знает - шо это за три бумажки с подписью, ненадлежащим образом оформленые", - пояснил он.
"Блин, Надя, попробуйте докажите из-за московских решеток подлинность своей подписи или тех страниц заявления, где его нет. Потому что прокурватура в них очень сомневаются. Ну что Вы, упаси Боже, не в Вас. Вы, как икона, сидите там спокойно. И, я так понимаю, подольше. А то еще и в суд заявитесь", - добавил Денисенко.
Только прокурор Чиж, беженец из Луганска, наверное политический, после слюнявых реверансов с придиханням в сторону Савченко п...Posted by Андрей Денисенко on 18 декабря 2015 г.