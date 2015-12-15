Президент Польши поддерживает присутствие Украины на саммите НАТО в Варшаве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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"Польша будет принимать саммит НАТО в 2016 году, и я бы очень хотел, чтобы Украина присутствовала на этом форуме, чтобы присутствие Украины там было однозначным", - сказал Дуда.

Напомним, ранее директор Центра информатизации и документации НАТО в Украине Наталия Немилевская заявила о возможности привлечения Украины к саммиту стран Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года.