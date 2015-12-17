Порошенко: сотрудничество с НАТО - среди первоочередных вопросов укрепления обороны Украины

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время посещения в рамках визита в Бельгию штаба верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и штаба Сил специальных операций НАТО, который стал первым таким визитом президента Украины.

Глава украинского государства провел встречу с командующим Вооруженными силами США в Европе, верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе генералом Филиппом Бридлавом с участием начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, министра иностранных дел Павла Климкина, других представителей украинского правительства и представителей штаба верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе.

Президент отметил исключительно важное значение сотрудничества с США и НАТО для усиления оборонных возможностей Украины, необходимых для эффективного противодействия продолжающейся российской агрессии и гибридным вызовам.

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"Для Украины сотрудничество с НАТО – это один из первоочередных вопросов для укрепления обороны страны", - сказал Порошенко.

Президент также выразил благодарность за последовательную политическую поддержку и практическую помощь, которая предоставляется Украине американской стороной и другими государствами–членами Альянса, в частности совместные учения в Яворове и учения Сил специальных операций в Хмельницком.

Глава государства подробно проинформировал Бридлава о безопасной ситуации на Донбассе, военных угрозах со стороны России и провокационных действиях контролируемых ею боевиков.

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Президент Украины также обсудил вопросы развития сотрудничества с НАТО в оборонной сфере, в частности, привлечение практической помощи Альянса к реформированию сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам НАТО, продолжение программ совместных учений, усиление оборонного потенциала Вооруженных сил Украины и повышение уровня подготовки украинских военнослужащих.

Бридлав высоко оценил существующий уровень взаимодействия с Украиной. Он подтвердил готовность НАТО оказывать посильную помощь с целью противостояния современным вызовам безопасности, которые стоят перед украинским государством, и подчеркнул необходимость полного выполнения Россией Минских договоренностей.