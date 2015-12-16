Туск уверяет, что ЗСТ между Украиной и Евросоюзом заработает с 1 января 2016 года
Президент Европейского совета Дональд Туск уверяет, что Соглашение об ассоциации в части создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом заработает с 1 января 2016 года.
Об этом он сказал в Брюсселе после прибытия президента Украины Петра Порошенко для ведения переговоров, передает корреспондент УНИАН.
Туск напомнил, что Евросоюз оказывает экономическую и техническую поддержку для обеспечения поставок энергоносителей.
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"Мы уверяем, что углубленное и всеобъемлющее соглашение о зоне свободной торговли вступит в силу абсолютно благополучно с 1 января следующего года", - подчеркнул Туск.
Президент Европейского совета отметил, что вступление в действие Соглашения об ассоциации в части создания ЗСТ между Украиной и Евросоюзом будет способствовать постепенной экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.
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Как сообщал УНИАН, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что 21 декабря является последним сроком, когда Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии могут решить разногласия в вопросе применения с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина-ЕС.