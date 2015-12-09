Замглавы Госслужбы экспортного контроля попался на взятке $250 тысяч

Об этом проинформировал президента Петра Порошенко руководитель спецслужбы Василий Грицак, сообщает пресс-служба СБУ.

"Председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины о задержании сотрудниками спецслужбы в Киеве на взятке одного из заместителей председателя Государственной службы экспортного контроля Украины", - сказано в сообщении.

Чиновник требовал 250 тысяч долларов от представителя коммерческой структуры за выдачу соответствующей лицензии на экспорт продукции.

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Правоохранители задержали чиновника при получении последней части взятки.

Проводятся обыски по месту работы и проживания задержанного.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные для установления других чиновников Госслужбы экспортного контроля, которые могут быть причастны к коррупционным действиям одного из руководителей ведомства.

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