Замглавы Госслужбы экспортного контроля попался на взятке $250 тысяч
Служба безопасности Украины задержала в Киеве заместителя руководителя Государственной службы экспортного контроля, требовавшего взятку в размере 250 тысяч долларов.
Об этом проинформировал президента Петра Порошенко руководитель спецслужбы Василий Грицак, сообщает пресс-служба СБУ.
"Председатель СБУ Василий Грицак доложил президенту Украины о задержании сотрудниками спецслужбы в Киеве на взятке одного из заместителей председателя Государственной службы экспортного контроля Украины", - сказано в сообщении.
Чиновник требовал 250 тысяч долларов от представителя коммерческой структуры за выдачу соответствующей лицензии на экспорт продукции.
Читайте такжеДиректора предприятия Минобороны с заместителем задержали на взятке в полмиллиона (фото)
Правоохранители задержали чиновника при получении последней части взятки.
Проводятся обыски по месту работы и проживания задержанного.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные для установления других чиновников Госслужбы экспортного контроля, которые могут быть причастны к коррупционным действиям одного из руководителей ведомства.
Читайте такжеГПУ задержала двух должностных лиц по особо важным делам ГФС за взятку в 230 тысяч гривень (видео)