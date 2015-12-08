Украина почти полностью выполнила требования ЕС для введения безвизового режима - СМИ

Об этом пишет издание Euobserver со ссылкой на источник в ЕС, передает Украинская правда.

Так, источник перечислил ключевые реформы, введенные Украиной: начало работы антикоррупционной прокуратуры, начало работы Антикоррупционного бюро, начало работы Агентства по предупреждению коррупции, принятие двух законов, касающихся конфискации имущества, приобретенного преступным путем.

По словам источника, Украина "на 97%" выполнила условия ЕС для отмены виз.

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В то же время, как отметил собеседник издания, за время, оставшееся до 15 декабря "физически невозможно" завершить План действий по либерализации визового режима. Однако Еврокомиссия в любом случае даст положительную рекомендацию, отметив перечень нерешенных вопросов.

"Мы не можем дать негативную рекомендацию из-за украинской общественности. Они за последние шесть месяцев сделали так много - речь идет и об уличных акциях, и о давлении гражданского общества, чтобы заставить парламент принять необходимые законы", - отметил представитель ЕС.

Другой источник в ЕС заявил, что визовая стена может рухнуть "в любой момент 2016 года, если дела пойдут хорошо".

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе приветствуют прогресс Украины на пути к безвизовому режиму и призывают выполнить рекомендации, которые еще остаются. При этом высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отметила, что ожидает продолжения сотрудничества с властями Украины, а также с гражданским обществом.