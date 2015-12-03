Глава МИД Турции поддержал принадлежность оккупированного Крыма Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чавушоглу сказал в своем выступлении на министерском заседании стран-членов ОБСЕ в Белграде.

«Мы должны сосредоточить наши усилия на нахождении политического решения относительно кризиса в Украине», - считает он.

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По словам Чавушоглу, Турция надеется, что ситуация в Украине будет урегулирована при условии уважения независимости государства, политического единства, суверенитета и территориальной целостности, включая Крым.