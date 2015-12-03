В МИД Британии призвали Путина вывести своих военных и технику из Донбасса
Министр Великобритании по вопросам Европы Дэвид Лидингтон утверждает, что Россия до сих пор сохраняет военное присутствие на тех территориях Донбасса, которые находятся вне контроля украинского правительства.
Об этом он заявил в своем выступлении на министерской конференции ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".
Он напомнил, что год назад Украина была ключевой тематикой министерской встречи.
"20 месяцев прошло, а Крым до сих пор под аннексией и, согласно отчетам ОБСЕ и комиссара по вопросам нацменьшинств, у нас есть огромные основания для беспокойства относительно соблюдения прав человека. Ситуация только ухудшается", - отметил он.
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Министр отдельно остановился на ситуации на Донбассе, которая "остается уязвимой".
"Я призываю российскую сторону продемонстрировать собственную политическую волю, отозвав своих военных и оружие, а также отозвав военную технику. Это единственный путь положить конец кризису, цена которой слишком высока как для Украины, так и для самой России", - заявил Лидингтон.
Он напомнил, что международные организации выдвинули четкие требования в адрес РФ, но те и до сих пор не выполнены.
"Восстановление украинского суверенитета и целостности, отзыв иностранных войск и восстановление контроля над границей – все эти пункты до сих пор остаются невыполненными", - заявил министр.
Ранее Обама на встрече с президентом Путиным в рамках встречи лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) поднял вопросвывода иностранных войск из Украины, освобождения заложников и возвращения контроля Украины над границей.