В МИД Британии призвали Путина вывести своих военных и технику из Донбасса

Об этом он заявил в своем выступлении на министерской конференции ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что год назад Украина была ключевой тематикой министерской встречи.

"20 месяцев прошло, а Крым до сих пор под аннексией и, согласно отчетам ОБСЕ и комиссара по вопросам нацменьшинств, у нас есть огромные основания для беспокойства относительно соблюдения прав человека. Ситуация только ухудшается", - отметил он.

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Министр отдельно остановился на ситуации на Донбассе, которая "остается уязвимой".

"Я призываю российскую сторону продемонстрировать собственную политическую волю, отозвав своих военных и оружие, а также отозвав военную технику. Это единственный путь положить конец кризису, цена которой слишком высока как для Украины, так и для самой России", - заявил Лидингтон.

Он напомнил, что международные организации выдвинули четкие требования в адрес РФ, но те и до сих пор не выполнены.

"Восстановление украинского суверенитета и целостности, отзыв иностранных войск и восстановление контроля над границей – все эти пункты до сих пор остаются невыполненными", - заявил министр.

Ранее Обама на встрече с президентом Путиным в рамках встречи лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) поднял вопросвывода иностранных войск из Украины, освобождения заложников и возвращения контроля Украины над границей.