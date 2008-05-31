Совет нацбезопасности недоволен шахтами, самолетами, налогами и энергетикой

Совет национальной безопасности и обороны на заседании высказал серьезную обеспокоенность увеличением числа аварий на шахтах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге после заседания СНБО сообщила секретарь Совета Раиса БОГАТЫРЕВА.

Она также отметила, что правительство уделяет недостаточное внимание добыче угля, который необходим, прежде всего, украинской металлургии и энергетике, и пассивно занимается реструктуризацией угольной промышленности, что приводит к возникновению проблем, в том числе и социальных, в шахтерских регионах.

«СНБО высказал чрезвычайную взволнованность тем, что проблема безопасности труда в шахтах не только не решается, а и имеет тенденцию к ухудшению. Это привело к тому, что Украина по числу трагедий на шахтах занимает одно из первых мест в мире», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА. При этом она отметила, что правительство должно подготовить реальную рабочую программу по этому вопросу.

Также секретарь СНБО подчеркнула, что при продаже шахт правительство должно осуществлять контроль за соблюдением всех приватизационных условий новым собственником, прежде всего, касающихся безопасности труда и предоставления гарантий шахтерам и членам их семей.

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Совет национальной безопасности и обороны по результатам сегодняшнего заседания поручил правительству срочно подготовить и принять стратегию развития отечественной авиапромышленности до 2020 года. Секретарь совета Раиса БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что на сегодняшний день Украина утратила серьезные позиции на рынках авиатехники и технологий.

«Это одна из наибольших потерь Кабинета Министров, который сегодня непоследовательно и, по моему мнению, очень вяло реагирует на стагнацию авиапрома и на банкротство отдельных, когда-то мощных серийных предприятий», - сказала Р.БОГАТЫВРЕВА, отметив, что остановлено производство самолетов и не выполняются контракты по их поставке.

Это, по ее мнению, серьезно ударяет по имиджу страны и приносит большие финансовые потери, высококвалифицированные специалисты вынуждены покидать предприятия и конструкторские бюро. Таким образом, по ее словам, не выполняется программа развития авиапромышленности до 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Минпромполитики в начале апреля сообщило со ссылкой на главу ведомства Владимира НОВИЦКОГО, что правительство утвердило изменения в Государственную комплексную Программу развития авиационной промышленности Украины до 2010 года. В сообщении отмечалось, что предусмотренное в новой редакции Программы распределение госбюджетных средств по направлениям финансирования является сбалансированным. Все средства, предусмотренные для реализации программы, будут потрачены на развитие авиации, новых образцов авиатехники и т.п.

В целом до 2010 на эти цели планируется направить 1 млрд. 674,9 млн. грн., из них 559 млн. грн. в 2008 году.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал правительство внести на рассмотрение парламента Налоговый кодекс. По словам Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, документ должен начать работать уже с 2009 года.

Также СНБО обязал правительство в течение 3 месяцев утвердить стратегию реализации потенциала членства Украины в ВТО. По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, эта стратегия должна определить основные приоритеты экономического развития страны с ключевой идеей – государство всеми своими ресурсами прежде всего должен защитить и поддержать национального товаропроизводителя.

Кроме того, правительство должно внести изменения в закон о ценах и ценообразовании и другие законы для защиты внутреннего товаропроизводителя.

Принципиальной для СНБО является срочная разработка правительством программы развития конкуренции на период до 2012 года.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, также Совет рекомендовал правительству ввести незапрещенное ВТО опосредованное субсидирование для поддержки национального товаропроизводителя – так называемые “зеленые” и “желтые” шкатулки – и решить пакет других вопросов.

«Президент убежден, что выполнение решений СНБО будет гарантировать установление крайне необходимых прозрачных правил игры на национальном рынке, позволит возобновить предпринимательское, инвестиционное доверие к правительству, и особенно у западных инвесторов, которые сегодня проявляют все большую обеспокоенность попытками правительства в одностороннем порядке выйти из взаимных инвестиционных соглашений, что несет в себе не только экономические, но и политические риски», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает неэффективность политики правительства по диверсификации энергоносителей. Об этом заявила на брифинге секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, комментируя итоги заседания совета.

По ее словам, в сравнении со странами-конкурентами, показатели нашего государства по этому вопросу в 2-3 раза хуже. Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что правительство наверное не владеет достоверным прогнозом относительно роста цен на энергоресурсы на мировых рынках.

«Отсутствие его (правительства – УНИАН) реакции, которая могла бы быть сосредоточена в определенной антикризисной энергетической программе, свидетельствует о его неготовности к вызовам, связанным с энергозависимостью Украины от одного государства», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Она выразила мнение, что отсутствие системной политики относительно диверсификации источников поставок энергии делает украинские предприятия аутсайдерами на глобальных рынках.

«К сожалению, правительство не видит, что реакция национальных товаропроизводителей на этот вызов неадекватная, что конкурентоспособность достигается за счет ограничения уровня зарплат, экономии на модернизации существующих мощностей, уклонения от налогов», - сказала она, отметив, что эти тенденции опасны для развития страны.

Р.БОГАТЫРЁВА сообщила, что именно поэтому СНБО приняла концептуальные принципы государственной политики энергоэффективности.

Также, по ее словам, Кабинету министров дан ряд поручений относительно создания целевой программы энергоэффективности национальной экономики и относительно обеспечения ряда мероприятий, в том числе относительно создания государственного фонда по энергосбережению и государственной системы мониторинга энергоэффективности и тому подобное.

«СНБО настаивает, чтобы начиная с 2008 года, правительством были подготовлены и обнародовались ежегодные доклады по вопросам реализации государственной политики в сфере государственной политики энергоэффективности», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Кроме того, большое внимание в ходе СНБО уделялось развитию угольной отрасли и шагов, которые необходимо осуществить для ее модернизации.