Корбан назвал следователя, который вербует добровольцев для дачи ложных показаний против него

Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook.

«Идея проста: они находят бывших добровольцев, которые проходили службу в сформированных нами батальонах и на ком есть дела за грабеж и разбой, и предлагают им сделку со следствием», – отметил Геннадий Корбан.

По его словам, то же самое предлагают «некоторым сепаратистам из обоймы бывшего нардепа Царева – в обмен на их свободу».

«Крупные подлости делаются из ненависти, мелкие – из страха», – отметил Геннадий Корбан, добавив, что его дело разваливается на глазах, поэтому прокуроры пускают в ход все возможные методы, действуя «в стиле 37 года».

Политик также напомнил, что «добровольцев» активно использовали против представителей УКРОПа в избирательных процессах: на довыборах в Чернигове по 205-у округу против Геннадия Корбана выставили технического кандидата Тараса Констанчука из батальона «Донбасс», а на мэрских выборах в Днепропетровске против Бориса Филатова действовал кандидат Юрий Помазан из батальона «Торнадо».

Напомним, сегодня, в 11.45, в Апелляционном суде города Киева (ул. Соломенская, 2-А) продолжится рассмотрение жалоб защиты лидера УКРОПа Геннадия Корбана и Генеральной прокуратуры Украины на его домашний арест.