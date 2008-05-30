Ющенко: вторых киевских выборов не будет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что повторных выборов в Киеве не будет, и призвал правительство исполнять свои функции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Президент сделал сегодня на заседании Совета национальной безпасности и обороны.

В ходе своего выступления Президент напомнил, что правительство является исполнительным органом власти. «Власть, которая исполняет. Спокойно, но категорически прошу и умоляю прекратить болтовню, прожить один день без телевидения и без камеры, сесть на рабочее место и отработать то, что положено бюрократу. Достаточно словесных манипуляций», - призвал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что выборы в Киеве показали, что “демагогия не проходит”, и что у власти в Киеве находится политическая сила, которая делает «хотя бы маленькое, но практичное дело».

«Думаю, что этика политика обязывает того, кто проиграл, не махать десятый день кулаками перед телекамерой, а, возможно, поздравить общество или победителей с завершением процесса и стать партнером по реализации тех вещей, которые нужны обществу. Вторых киевских выборов не будет. И давайте просто не тратить время, а жить нормальной жизнью», - сказал Президент.

Он отметил, что украинская власть должна консолидироваться, а . А также подчеркнул, что досрочных парламентских выборов в Украине не будет.

Также В.ЮЩЕНКО напомнил: «Мы живем не в сюрреализме, а прикладной ежедневной жизнью».