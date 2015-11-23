"Самопомич" хочет лично пожаловаться Порошенко на выборы в Кривом Роге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции Олег Березюк на заседании согласительного совета парламента.

"Сегодня мы просим также, чтобы президент Украины встретился с фракцией "Самопомич" для того, чтобы мы ему доложили прямой речью, что происходит в Кривом Роге", - заявил он.

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Как отметил Березюк, сейчас Кривой Рог "является феноменом, свидетельствующим, что страна движется в правильном направлении. А если мы будем двигаться теми шагами, как это было в прошлом году, то это приведет к эскалации и приведет к конфликту в борьбе за справедливость".

Он призвал все парламентские фракции поехать в Кривой Рог и пообщаться с людьми, "которые стоят за свою свободу и справедливость".

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Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил ранее, что ЦИК считает законным объявление Юрия Вилкула ("Оппозиционный блок") мэром Кривого Рога.

Согласно информации на сайте ЦИК, Вилкул получил 89 209 голосов (49,25% от проголосовавших), а кандидат "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов (48,83%).

По фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге открыто уголовное производство.

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Кроме того, за участие своих новоизбранных депутатов Криворожского горсовета в сессии, на которой Вилкул был официально объявлен мэром, "Батькивщина" и Радикальная партия исключили их из партий и распустили соответствующие фракции в горсовете.

Днепропетровский окружной административный суд после двухдневного рассмотрения в полном объеме отказал в удовлетворении иска Милобога, который требовал пересчитать голоса на спецучастках в Ингулецком районе города – одном из двух, где он проиграл Вилкулу. Милобог также требовал прекратить полномочия городской избирательной комиссии.