Силовики показали полный отчет по расследованию преступлений против Майдана (видео, инфографика)

Во время расследования преступлений по противодействию мирным акциям протеста во время Революции Достоинства проведено более 8 тысяч следственных и процессуальных действий, говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Кроме того, допрошено 5 тысяч свидетелей и потерпевших, назначено более 1500 экспертиз, проведено 900 осмотров мест происшествий, предметов и видеозаписей, около 500 экспериментов.

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В общем обработано и проанализировано более 60 терабайт видеозаписей о всех событиях, происходящих в этот период времени.

Так, ГПУ удалось собрать достаточные доказательства для подозрения как бывших высокопоставленных чиновников, так и работников "Беркута" в силовом разгоне акции протеста 30 ноября 2013 года.

Среди подозреваемых - бывшие президент Украины Янукович, секретарь СНБОУ Клюев и его заместитель Сивкович, министр внутренних дел Захарченко, глава столичной администрации Попов, руководители ГУМВД Украины в городе Киеве Коряк и Федчук, начальник управления общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве Мариненко, командиры подразделений "Беркут" различных уровней Кусюк, А. Дидюк, М. Тягнирядно, Антонов, Шевченко, Скрицкий и Садовник.

Также в настоящее время в суд направлены обвинительные акты относительно Дидюка, Тягнирядна, Антонова, Шевченко и Попова, другие находятся в розыске.

По фактам событий 1 декабря 2013 года на улице Банковой сообщено о подозрении бывшим президенту Януковичу, руководству МВД Украины (Захарченко, Ратушняку), руководству Главного управления МВД Украины в городе Киеве (Федчуку), внутренних войск, а также бывшему командиру одного из территориальных батальонов "Беркута", который содержится под стражей.

Следствием установлено, что 1 декабря сотрудниками «Беркута» и внутренних войск жестоким образом был избит 41 участник мирной акции протеста и 25 журналистов. Двое человек получили тяжкие телесные повреждения, 12 – средней тяжести, 36 – легкие телесные повреждения.

Также 11 декабря в результате противоправных действий "Беркута" 1 человек получил телесные повреждения средней тяжести, 15 – легкие. Подверглись насильственным действиям еще 20 человек.

После этих событий, в декабре 2013-го, феврале 2014 года государственные и правоохранительные органы, увидев, что силовыми разгонами митингующих не остановить, прибегли к их уголовному преследованию. Только в управлении спецрасследований ГПУ проверяется законность действий и решений более 200 работников органов внутренних дел, 80 прокуроров и сотни судей.

На скамье подсудимых оказались 20 следователей, прокуроров и судей, которые подозреваются в незаконных действиях в отношении граждан.

"Кроме того, комплексно исследуются факты незаконного преследования участников движения "Автомайдан", организованного высшими должностными лицами Департамента ГАИ МВД Украины по сговору со служебными лицами органов прокуратуры, судебной власти, других органов государственной власти", - говорится в сообщении ГПУ.

Так, в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 40 лиц, в том числе 38 работников органов внутренних дел и 2 судей.

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Расследуются факты превышения полномочий сотрудниками киевского "Беркута" при задержании участников движения "Автомайдан" 23 января 2014 года на Крепостном переулке столицы. Как показало следствие, это задержание сопровождалось насилием над потерпевшими и избиением их автомобилей.

По этим фактам сообщено о подозрении двум командирам рот киевского "Беркута", следствие продолжается.